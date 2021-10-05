Enes Ünal'ın hocası Jose Miguel Gonzalez kovuldu

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) son sırada bulunan Getafe'de, teknik direktör Jose Miguel Gonzalez görevden alındı.

La Liga'da geride kalan 8 haftada alınan 1 puanın ardından Getafe Kulübü, "Michel" lakaplı İspanyol teknik direktör Jose Miguel Gonzalez ile yollarını ayırma kararı aldı.

MIGUEL GONZALEZ'İN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Türk futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe'de yeni teknik direktörün, Quique Sanchez Flores olması bekleniyor.

Diğer yandan La Liga'nın alt sıralardaki diğer takımlarından Levante de teknik direktör Paco Lopez'in görevine dün son vermişti.