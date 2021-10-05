Euro
10.2742
-0.19%
Dolar
8.854
0.08%
Altın
500.29
-0.68%
Borsa
1.392
-0.14%
Bitcoin
442.300
5.46%
EXEN Coin
20.22
-1.41%
20ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 20 C

    Enes Ünal'ın hocası Jose Miguel Gonzalez kovuldu

    İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) son sırada bulunan Getafe'de, teknik direktör Jose Miguel Gonzalez görevden alındı.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2021 - 13:23
    • Güncelleme : 05.10.2021 - 13:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Enes Ünal'ın hocası Jose Miguel Gonzalez kovuldu

    La Liga'da geride kalan 8 haftada alınan 1 puanın ardından Getafe Kulübü, "Michel" lakaplı İspanyol teknik direktör Jose Miguel Gonzalez ile yollarını ayırma kararı aldı.

    MIGUEL GONZALEZ'İN GÖREVİNE SON VERİLDİ

    Türk futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe'de yeni teknik direktörün, Quique Sanchez Flores olması bekleniyor.

    Diğer yandan La Liga'nın alt sıralardaki diğer takımlarından Levante de teknik direktör Paco Lopez'in görevine dün son vermişti.

    Enes Ünal ın hocası Jose Miguel Gonzalez kovuldu #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir