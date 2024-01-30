Enes Ünal'ın oynadığı maçta Getafe, Granada'yı yendi Getafe, La Liga'nın 22. haftasında konuk ettiği Granada'yı 2-0 mağlup etti. Getafe'de milli futbolcumuz Enes Ünal, 2. yarıda oyuna girdi.

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İspanya La Liga'nın 22. haftasında Getafe, Granada'yı ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı.

Getafe'ye galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Mason Greenwood ve 36. dakikada Borja Mayoral atarken Granada'da Myrto Uzuni, 59. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Enes Ünal, 2. yarıda oyuna girdi

Getafe'de milli futbolcumuz Enes Ünal, 63. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetle puanını 29'a yükselten Getafe ligdeki bir sonraki maçında Real Madrid'i konuk edecek.

11 puanda kalan Granada ise Las Palmas'ı ağırlayacak.