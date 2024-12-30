Enes Ünal'lı Bournemouth ile Fulham berabere kaldı

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İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Fulham, Bournemouth'u ağırladı.

Mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Fulham'ın gollerini 40. dakikada Raul Jimenez ve 72. dakikada Harry Wilson atarken Bournemouth'un sayılarını 51. dakikada Evanilson ve 89. dakikada Dango Ouattara kaydetti.

ENES OYUNA 73'TE GİRDİ

Bournemouth'ta forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, 73. dakikada oyuna girdi ve 82. dakikada sarı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte puanını 30 yapan Bournemouth, ligdeki bir sonraki maçında Everton'ı konuk edecek.

29 puana ulaşan Fulham ise Ipswich Town'ı ağırlayacak.