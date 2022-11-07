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    Enner Valencia, Dünya Kupası'nda umutlu

    Enner Valencia, Ekvador ile Dünya Kupası'nda tarihteki en iyi derecelerini almaya çalışacaklarını söyledi.
    • 07.11.2022 - 13:18
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    Enner Valencia, Dünya Kupası'nda umutlu

    Fenerbahçe'de bu sezon 20 maçta 13 gol ve 4 asist üreten Enner Valencia, Dünya Kupası ile ilgili konuştu.

    Ekvadorlu yıldız, Katar'daki hedeflerinin ülkeleri adına şimdiye kadarki en iyi dereceyi almak olduğunu belirterek, "Zor bir grubumuz var. Ancak motive ve odaklanmış bir şekilde gelirsek, şansımızın olacağını biliyoruz." dedi.

    Enner Valencia, Dünya Kupası nda umutlu #1

    "Adım adım gitmeliyiz"

    Enner Valencia, "Adım adım gitmeliyiz. İlk maçımız ev sahibi Katar ile. Açılış maçında tüm dünyanın gözü üzerimizde olacak. Bu heyecan verici. Sonrasında Hollanda ve Senegal'i düşüneceğiz." dedi.

    Valencia, 75 karşılaşmada attığı 35 golle Ekvador'un en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.


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