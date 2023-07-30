Enner Valencia, Internacional formasıyla golle tanışamadı

Yaz transfer döneminin ilk günlerinde Fenerbahçe'den ayrılarak Brezilya'nın yolunu tutan ve Internacional ile 3 yıllık sözleşmeye imza atan Enner Valencia, yeni takımıyla istediği başlangıcı yapamadı.

Geride bıraktığımız sezonunda ağları 29 kez havalandıran ve gol kralı olan Valencia, kariyerinde beklediğini bulamadı.

Henüz gol atamadı

Kırmızı-beyazlı takımla 4 mücadeleye çıkan 33 yaşındaki forvet henüz golle tanışamadı.

Brezilya ekibiyle 307 dakika sahada kalan tecrübeli isim, kaleye yalnızca 4 şut çekebildi.

Fenerbahçe'de 3 sezonda 48 gol attı

Sözleşmesinin sona ermesiyle Fenerbahçe'den ayrılan Valencia, sarı-lacivertli takımda 3 sezon boyunca forma giymişti.

Ekvadorlu futbolcu, çubuklu formayı giydiği 90 karşılaşmada 48 kez gol sevinci yaşamıştı.

Enner Valencia, Internacional formasıyla golle tanışamadı