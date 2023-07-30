Enner Valencia, Internacional formasıyla golle tanışamadı Fenerbahçe'den Internacional'e transfer olan deneyimli futbolcu Enner Valencia, yeni takımıyla çıkığı 4 maçta gol sevinci yaşayamadı.

Yaz transfer döneminin ilk günlerinde Fenerbahçe'den ayrılarak Brezilya'nın yolunu tutan ve Internacional ile 3 yıllık sözleşmeye imza atan Enner Valencia, yeni takımıyla istediği başlangıcı yapamadı.

Geride bıraktığımız Süper Lig sezonunda ağları 29 kez havalandıran ve gol kralı olan Valencia, Brezilya kariyerinde beklediğini bulamadı.

Henüz gol atamadı

Kırmızı-beyazlı takımla 4 mücadeleye çıkan 33 yaşındaki forvet henüz golle tanışamadı.

Brezilya ekibiyle 307 dakika sahada kalan tecrübeli isim, kaleye yalnızca 4 şut çekebildi.

Fenerbahçe'de 3 sezonda 48 gol attı

Sözleşmesinin sona ermesiyle Fenerbahçe'den ayrılan Valencia, sarı-lacivertli takımda 3 sezon boyunca forma giymişti.

Ekvadorlu futbolcu, çubuklu formayı giydiği 90 karşılaşmada 48 kez gol sevinci yaşamıştı.