Enner Valencia, Internacional formasıyla ilk golünü attı Fenerbahçe'nin eski golcüsü Enner Valencia, Internacional formasıyla River Plate ağlarını sarsarak siftah yaptı.

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Fenerbahçe ile sözleşme imzalamayarak Brezilya Ligi ekiplerinden Internacional'e transfer olan Enner Valencia, 5. maçında golle tanıştı.

Libertadores Kupası'nda River Plate'e 2-1 mağlup oldukları maçta karşılaşmanın ilk golünü atan Ekvadorlu futbolcu siftah yapsa da takımının yenilmesine engel olamadı.

Moral buldu

Geçen sezon 12'si penaltıdan olmak üzere 29 gol atarak gol kralı olan Valencia, Internacional formasıyla ilk maçlarında tartışma yaratsa da bu golle moral bulmuş oldu.