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2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçında Ekvador ile Uruguay karşı karşıya geldi.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia, kaçırdığı penaltıyla maçın önüne geçse de Ekvador karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmasını bildi.
Kaçan penaltı sonrası büyük üzüntü yaşayan Valencia, bu sezon Internacional formasıyla da geçen seneki performansını aratıyor.
Geçen sene 33 gol attı
12 maçta 4 gol 1 asist yapan başarılı futbolcu, geçen sezon kariyer rekoru kırarak çıktığı 44 maçta 33 gol kaydetmişti.