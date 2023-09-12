Enner Valencia'dan büyük itiraf: Fenerbahçe'ye saygısızlık olmasın diye sustum

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Fenerbahçe'den Internacional'e transfer olan Enner Valencia, özel bir röportaj verdi.

Ekvadorlu golcüye temmuz ayında Internacional'e katılmasından 4 ay önce Brezilya ekibiyle sözleşme imzaladığı ve bu durumu neden sakladığı soruldu.

Valencia, bu soru karşısında şunu söyledi:

Internacional ile uzun süre konuştuk ve önceki kulübüme olan saygımızdan dolayı aramızdakiler hakkında konuşmadık. Çok saygılıydılar. Benim açımdan hiçbir şey ortaya çıkmayacaktı. Bu yüzden röportaj vermeyi bıraktım, yoksa bir şeyler ortaya çıkabilirdi. Burada çok mutluyum.