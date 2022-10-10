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    Enock Mwepu, 24 yaşında futbolu bıraktı

    Brighton'ın genç oyuncusu Enock Mwepu, henüz 24 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktalamak zorunda kaldı.
    • 10.10.2022 - 15:34
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 15:38
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    Enock Mwepu, 24 yaşında futbolu bıraktı

    İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Brighton'da forma giyen orta saha oyuncusu Enock Mwepu, 24 yaşında futbolu bırakma kararı aldı. Mwepu, yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

    "Bazı rüyalar sona eriyor"

    Genç futbolcu konuyla ilgili olarak, "Chambishi adlı küçük bir Zambiya kasabasından yetişen bir çocuğun paylaşacak bazı haberleri var. En üst düzeyde futbol oynama hayalinin peşinde koşmuş, dimdik ayakta durmuş ve Allah'ın izniyle Premier Lig'e çıkarak da bu hayalini gerçekleştirmiştir. Ancak; bazı rüyalar sona eriyor. Bu yüzden aldığım tıbbi tavsiyeler sebebiyle kramponlarımı asma kararını üzüntüyle duyuruyorum.

    Bu futbolla olan ilişkimin bir sonu değil. Elbette daha sonra dahil olabilirim. Eşim, ailem, menajerim, taraftarlar, Zambiya, oynadığım kulüpler, takım arkadaşlarım, teknik direktörlerim ve özellikle Brighton & Hove'daki yolculuğumda beni destekleyen herkese teşekkür ederim" dedi.

    Enock Mwepu, 24 yaşında futbolu bıraktı #1

    Salzburg'dan Brighton'a transfer olmuştu

    Enock Mwepu, Salzburg'dan Brighton'a Haziran 2021'de transfer olmuştu. Zambiyalı futbolcu, Brighton ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştı.

    Enock Mwepu, 24 yaşında futbolu bıraktı #2

    "Enock için çok üzgünüm"

    Öte yandan menajer Roberto De Zerbi, Enock için duyduğunu üzüntüyü anlattı. Roberto De Zerbi, "Birlikte çalışmayı dört gözle beklediğim bir oyuncuydu. Enock için çok üzgünüm" dedi.

    Kulüpten yapılan açıklamada ise "Kalıtsal kalp hastalığından dolayı Enock'un rekabetçi futbol içinde yer alması onu ölümcül noktalara taşıyabilirdi" ifadelerine yer verildi.


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