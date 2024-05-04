Eredivisie'ye yükseldiğini sanan Roda taraftarı, sahaya indi Hollanda Eerste Divisie'de Roda sahasında Cambuur'u 2-0'lık skorla yendi. Roda taraftarları, Eredivisie'ye yükseldiklerini düşünerek kutlama yapmak için sahaya girdi. Ancak diğer maçta Groningen, 90+5'te beraberlik golünü attı ve Roda'nın Eredivisie'ye yükselmesini engelledi.

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ensonhaber.com

Hollanda Eerste Divisie'nin 37. haftasında dramatik anlar yaşandı.

Bas Siburn yönetimindeki Roda ile Henk de Jong'un çalıştırdığı Cambuur karşı karşıya geldi.

Parkstad Limburg Stadion'da oynanan müsabakada kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Roda oldu.

Roda kazandı, taraftar Eredvisie'ye çıktığını sandı

Sarı-siyahlı takıma üç puanı getiren goller ikinci yarıda geldi. Roda, 65. dakikada Sami Ouaissa ve 75. dakikada Vaclav Sejk'in golleriyle galibiyete uzandı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından ise Roda taraftarları, Eredivisie'ye yükseldiklerini düşünerek kutlama yapmak için sahaya girdi.

Groningen, son dakikada gol attı

Ancak gerçeği öğrenmeleri uzun sürmedi. Roda'nın en yakın takipçisi Groningen, Telstar'a konuk olduğu maçın son dakikasında Thom van Bergen ile golü buldu ve maç 1-1 berabere bitti.

90+5'te gelen gol sonrası Groningen, Roda'nın Eredivisie'ye yükselmesini engelledi.

Son hafta iki takım kozlarını paylaşacak

Öte yandan Willem'in ardından lig yükselecek ikinci takım ise son haftada belli olacak. Lig ikincisi Roda ile üçüncü Groningen, Eredivisie'ye çıkabilmek için karşı karşıya gelecek.

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