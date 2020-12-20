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    Eren Dinkçi, ilk maçında Werder Bremen'e 3 puan kazandırdı

    Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'in oyuncusu genç milli futbolcu Eren Dinkçi, Mainz 05 karşısında ilk kez takımının formasını giydiği karşılaşmada attığı golle adından söz ettirdi.
    • DHA
    • 20.12.2020 - 05:13
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    Eren Dinkçi, ilk maçında Werder Bremen'e 3 puan kazandırdı

     

    Bundesliga'nın 13’üncü hafta maçında Mainz 05 ile Werder Bremen karşı karşıya geldi.

    85. DAKİKADA GİRDİ, GOLÜ ATTI, 3 PUANI GETİRDİ

    Karşılaşmanın 85'inci dakikasında Romano Schmid'in yerine oyuna dahil olan forvet oyuncusu Eren Dinkçi, ilk kez bir Bundesliga maçında sahaya çıktı.

    Oyuna girdikten sadece 5 dakika sonra takımının geliştirdiği atakta kafa vuruşu ile rakip fileleri havalandıran genç forvet, ilk Bundesliga maçında gol atmayı başarmış oldu.

    Werder Bremen, Mainz 05 deplasmanından Eren Dinkçi'nin attığı tek golle üç puanla döndü.

    Eren Dinkçi, ilk maçında Werder Bremen e 3 puan kazandırdı #1

    GEÇEN YIL 2. TAKIMDA OYNUYORDU

    Temmuz 2019 tarihinde SC Borgfeld takımından transfer olan Eren Dinkçi, Werder Bremen'in ikinci takımında forma giyiyordu.

    Dinkçi, Regionalliga'da Werder Bremen formasıyla 7 gole de imza attı. Genç oyuncu, sezon öncesi Türkiye U19 Milli Takımı forması da giydi.

    Eren Dinkçi, ilk maçında Werder Bremen e 3 puan kazandırdı #2

    Öte yandan karşılaşmada Werder formasıyla ilk 11'de sahaya çıkan Ömer Toprak, 54'üncü dakika yerini Milos Veljkovic'e bıraktı.

     

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