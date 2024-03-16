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Eren Dinkçi'nin gol attığı maçta Heidenheim ile Mönchengladbach yenişemedi

Eren Dinkçi'nin gol attığı maçta Heidenheim ile Mönchengladbach yenişemedi Bundesliga'nın 26. haftasında Heidenheim ile Borussia Mönchengladbach 1-1 berabere kaldı. Bu maçta Heidenheim'a 1 puanı getiren golü Eren Dinkçi kaydetti.