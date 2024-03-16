Eren Dinkçi'nin gol attığı maçta Heidenheim ile Mönchengladbach yenişemedi

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Almanya Bundesliga'nın 26. hafta mücadelesinde Heidenheim ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geldi.
Voith-Arena'da oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Mönchengladbach'ın golünü 9. dakikada Robin Hack, Heidenheim'in golünü ise 66. dakikada gurbetçi futbolcu Eren Sami Dinkçi kaydetti.
İki takım 1'er puanın sahibi oldu
Bu sonuçla birlikte Heidenheim 29, Mönchengladbach 28 puana ulaştı.
Gelecek hafta Heidenheim, Stuttgart'a konuk olacak. Möchengladbach ise Freiburg'u ağırlayacak.
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