Eric Cantona: Dünya Kupası'nı izlemeyeceğim

Manchester United efsanesi Eric Cantona, Dünya Kupası'nın Katar'da yapılacak olmasını eleştirdi.

Manchester United'ın efsanesi Eric Cantona, 2022 Dünya Kupası hakkında çarpıcı açıklamalarda ve eleştirilerde bulundu.

"İŞÇİLERE KÖTÜ DAVRANILDI"

Dünya Kupası'nı izlemeyeceğini söyleyen Cantona, "Katar'da stadyum inşaatında çalışan insanlara kötü davranıldı ve binlerce insan öldü. Para, bu devirde her şeyin gerçekleşmesini sağlıyor ama ben, 2022 Dünya Kupası'nı izlemeyeceğim." ifadelerini kullandı.



