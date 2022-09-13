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    Eric Gerets: Her geçen gün sağlığım kötüye gidiyor

    Galatasaray eski teknik direktörü Eric Gerets, sağlık durumuyla ilgili endişe verici açıklamalarda bulundu.
    • 13.09.2022 - 14:37
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 15:11
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    Eric Gerets: Her geçen gün sağlığım kötüye gidiyor

    2005-2007 yılları arasında Galatasaray'ı çalıştıran Eric Gerets, bir Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

    Belçikalı teknik adam 2015'ten beri takım çalıştırmıyor.  Eric Gerets'ten sağlığıyla alakalı endişe verici sözler geldi.

    68 yaşındaki Gerets yaptığı açıklamada; "Her geçen gün sağlığım biraz daha kötüye gidiyor gibi hissediyorum. Bedenim eskisi gibi değil. Dengemi korumakta zorlanıyorum ve günde birkaç kez düşüyorum. Yüzümü günde 10 kez bir yerlere çarpıyorum. Ama bütün bunlara rağmen hala hayattayım." ifadelerini kullandı.

    "Artık tamamen bıraktım"

    2015 yılında teknik direktörlük kariyerine nokta koyan Belçikalı çalıştırıcı; “Artık tamamen bıraktım. Sağlık sorunlarım nedeniyle bu kararı almak zorunda kaldım.” açıklamasını yapmıştı.


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