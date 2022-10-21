Erik ten Hag: Ronaldo'nun yaptığı davranışın bir sonucu olacaktı

Manchester United Menajeri Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo ile ilgili gelen soruları yanıtladı. Hollandalı teknik adam, Ronaldo'nun Tottenham maçında oyuna girmeyi kabul etmediğini söyledi.

Manchester United Menajeri Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo'nun kadro dışı bırakılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Portekizli süperstar, Tottenham maçının sonunda hakem bitiş düdüğünü çalmadan önce soyunma odasına gitmiş ve ardından kadro dışı bırakıldığı açıklanmıştı.

"Chelsea maçında Ronaldo oynamayacak"

"Cristiano Ronaldo ile aranızda nasıl bir konuşma geçti?" sorusu üzerine Ten Hag, "Ben burada yöneticiyim. Buradaki çalışma kültüründen sorumluyum. Standartlar ve değerleri belirlemeli, bunları kontrol etmek zorundayız. Sezon öncesindeki Vallecano maçından sonra Ronaldo'yu yaptığının kabul edilemez olduğunu söyledim.

Ancak, bunu sadece Ronaldo'ya değil tüm takıma söyledim. Bu ikinci kez oldu ve bir sonucu olmalıydı. Chelsea maçında Ronaldo oynayamayacak. Takım içinde bir kişi eksik olacağız ve asıl önemlisi Chelsea maçına odaklanmalıyız." dedi.

"Tottenham maçında oyuna girmeyi kabul etmedi"

Hollandalı teknik adam, "Takımın yaptığı açıklama çok açık. Cristiano Ronaldo, hala önemli bir oyuncumuz. Cristiano Ronaldo'nun yaptığı davranışın bir sonucu olacaktı. Tottenham maçında oyuna girmeyi kabul etmedi. Bu takım içindeki herkes, davranışlarından sorumludur.

Birlikte yaşayıp birlikte oynadığınızda sonuçlar gelecektir. Futbol, bir takım sporudur. Belli standartlara uymanız gerekiyor. Ben de o standartlara uyulup uyulmadığını kontrol edecek kişiyim." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"Bizim için şu an en önemli konu Chelsea maçı"

"Ronaldo ile ilgili sorular olduğunu anlıyorum." diyen Ten Hag, "Bizim için şu an en önemli konu Chelsea maçı. Çok büyük bir maç olacak. Odaklanmalıyız. Bu maçı kazanmalı ve elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Söylentiler, haberler olacaktır ama takım olarak odaklanmak zorundayız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Cristiano Ronaldo, Chelsea maçının kadrosuna alınmadı - HABERİ