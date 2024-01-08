Erik Ten Hag'dan Altay Bayındır açıklaması: Çok iyi kaleci

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Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Altay Bayındır ile ilgili konuştu.

Hollandalı teknik adam, Afrika Kupası'na katılacak Andre Onana'nın yerini doldurabileceklerini söyledi ve Altay'ın çok iyi bir kaleci olduğunu kaydetti.

"Yerini doldurabiliriz"

Erik ten Hag, açıklamasında şunları söyledi:

Andre Onana, Afrika Kupası'na gittiğinde yerini doldurabilecek iyi kalecilerimiz var. Hem Andre Onana hem de Altay Bayındır çok iyi kaleciler. En üst seviyede çok tecrübeliler. Bu yüzden bu durumun üstesinden gelebileceğimizden emin olabiliriz. Tom Heaton da var. Onana'nın yerini doldurabiliriz.