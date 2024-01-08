Erik Ten Hag'dan Altay Bayındır açıklaması: Çok iyi kaleci

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Altay Bayındır ile ilgili konuştu.
Hollandalı teknik adam, Afrika Kupası'na katılacak Andre Onana'nın yerini doldurabileceklerini söyledi ve Altay'ın çok iyi bir kaleci olduğunu kaydetti.
"Yerini doldurabiliriz"
Erik ten Hag, açıklamasında şunları söyledi:
Andre Onana, Afrika Kupası'na gittiğinde yerini doldurabilecek iyi kalecilerimiz var. Hem Andre Onana hem de Altay Bayındır çok iyi kaleciler. En üst seviyede çok tecrübeliler. Bu yüzden bu durumun üstesinden gelebileceğimizden emin olabiliriz. Tom Heaton da var. Onana'nın yerini doldurabiliriz.
Afrika Kupası sonrası Altay
Manchester United'da Wigan Athletic ile oynanacak maçın ardından Kamerunlu kaleci Andre Onana, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle takımdan ayrılacak.
Deneyimli eldivenin, Afrika Uluslar Kupası'na gitmesinin ardından İngiliz ekibinde kaleyi Altay Bayındır'ın koruması bekleniyor.
Manchester United'ın yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı milli futbolcu, henüz İngiliz ekibinde süre bulamadı.
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