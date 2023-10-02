Erik ten Hag'dan Galatasaray açıklaması: Kalitesini biliyoruz Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Galatasaray karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

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Manchester United Menajeri Erik ten Hag, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik adam, "Galatasaray'ın kalitesini biliyoruz. Sadece Zaha ve Icardi değil, Mertens ve Ziyech gibi isimler de var. Doğru sonucu almak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız." sözlerini kullandı.

"Pek çok olumlu şey var"

Erik ten Hag, düşük performans gösteren bazı oyuncuların sorulması üzerine, "Tecrübeli oyuncular bununla nasıl başa çıkacaklarını bilirler. Çünkü bu inişler-çıkışlar olacaktır. Bu durumla ilk kez karşılaşmıyoruz. Şimdi mesele karakter, ne göstermeniz gerektiği ve bu durumdan nasıl çıkacağınız. Pek çok olumlu şey var ama geliştirmemiz gereken şeyler de var." diye konuştu.

"Doğru noktalara geldiğinde gol olacaktır"

53 yaşındaki teknik adam, hücum oyuncuları Marcus Rashford'un formu için şöyle konuştu:

Gerçek şu ki şu anda gol atamıyor. Ama Brighton maçında olduğu gibi iyi bir noktada 5-6 pozisyon yakaladığı anlar oldu. Eğer çok çalışır, doğru odaklanır ve etrafındaki arkadaşları da ona doğru hareket etmesi konusunda yardımcı olursa, o zaman gol gelecektir. Her maçta gol atabilecek bir oyuncu. Doğru noktalara geldiğinde gol atacaktır.

"Altay'ın İngiltere standartlarına ayak uydurması gerekiyor"

Altay'ın Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı hakkında konuşan Hollandalı teknik adam, "Bunu yarın göreceksiniz. Lig Kupası'nda Onana'yı tercih etmiştik çünkü Altay'ın İngiltere'deki standartlara ayak uydurması gerekiyor." dedi.

"Altay Bayındır, zamanı geldiğinde şans bulacak"

Altay Bayındır'ı geliştirmeliyiz, bu çok net. Antrenmanlarda çok iyi bir izlenim bıraktı ve gerçekten geliştiğini görebiliyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Hem Altay hem de Onana gibi iki kaleciye sahip olduğumuz için çok mutluyuz.

Maç 3 Ekim'de

Manchester United, 3 Ekim Salı günü TSİ 22.00'de sahasında temsilcimiz Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.