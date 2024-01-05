Erik Ten Hag'ın Altay Bayındır kararı! Milli kaleci üzülecek Manchester United Menajeri Erik ten Hag, basın toplantısında konuştu. Hollandalı teknik adam, Andre Onana ve Altay Bayındır açıklamasında bulundu.

ensonhaber.com

İngiltere'nin dev takımı Manchester United, FA Cup'ta Wigan ile mücadele edecek.

Bu karşılaşmada Altay Bayındır'ın ilk kez forma giymesini bekleyenler bir kez daha yanıldı.

Manchester United'a transfer olduğu günden bu yana forma şansı bulamayan mili oyuncumuz Altay Bayındır, en az bir hafta daha beklemek zorunda kalacak.

Kırmızı Şeytanların teknik direktörü Erik ten Hag, 8 Ocak Pazartesi günü Wigan ile oynanacak FA Cup karşılaşmasında kalede Andre Onana'nın olacağını açıkladı.

"Onana kadroda olacak"

Erik ten Hag, basın toplantısında şu açıklamalarda bulundu:

Kamerun Federasyonu ile görüşme halindeyiz. Afrika Uluslar Kupası sezon başında Onana bize transfer olurken konuştuğumuz bir sorundu ve şimdi ne yapacağımızı göreceğiz. 14 Ocak'ta oynayacağımız Tottenham maçında Onana'nın bizimle olup olmayacağını bilmiyorum ancak önümüzdeki Pazartesi oynanacak Wigan maçında kesinlikle kadroda olacak.

Altay yedek kulübesinde olacak

Wigan maçında kaleyi koruması beklenen Altay Bayındır'ın da bu açıklamalarla birlikte yine yedek kulübesinde olacağı kesinleşti.

Ten Hag, David De Gea'yı istiyor

Öte yandan Onana'nın Afrika Uluslar Kupası'na gitmesi durumunda Ten Hag'ın bir planı olduğu daha ortaya çıktı.

Hollandalı teknik adamın, eski kalecisi ve şu anda boşta bulunan David De Gea ile 6 aylık bir sözleşme imzalanması için yönetime baskı yaptığı öğrenildi.

Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Altay Bayındır'ın takımdan ayrılmak isteyeceği de gelen haberler arasında.