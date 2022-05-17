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    Eriksen: Önümde birkaç seçenek var

    Christian Eriksen, sezon sonu sona erecek sözleşmesinin ardından yeni sezonda hangi takımda oynayacağına henüz karar vermediğini söyledi.
    • 17.05.2022 - 12:12
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    Eriksen: Önümde birkaç seçenek var

    Kalp rahatsızlığının ardından Brentford formasıyla yeniden sahalara dönen Christian Eriksen, kariyerinin devamında hangi takımda oynayacağına henüz karar vermediğini söyledi.

    "Önümde birkaç seçenek var"

    Performansıyla Brentford'un Premier Lig'de üst sıralara kadar yükselmesini sağlayan Eriksen, "Önümde birkaç seçenek var ama henüz ailemle birlikte karar vermedim. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak dikkat ettiğim bir konu ancak vazgeçilmez bir kriter de değil." sözlerini kullandı.

    Devre arasında Brentford'la 6 aylık bir sözleşme imzalayan Eriksen, sezon sonunda boşa çıkacak.

    Eriksen: Önümde birkaç seçenek var #1

    Eriksen: Önümde birkaç seçenek var #2


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