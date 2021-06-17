Eriksen yaşamına kalp piliyle devam edecek

Finlandiya maçında bilincini kaybeden Eriksen'in, yaşamına kalp piliyle devam edeceği açıklandı.

Eriksen, takımının Finlandiya ile oynadığı EURO 2020 maçında bilincini kaybetmiş, kalbi durduğu anlaşılan yıldız oyuncu saha içerisinde yapılan ilk müdahaleyle hayata döndürülmüştü.

Danimarka Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Eriksen'e yapılan ileri tetkikler neticesinde, ritim bozukluklarına dayalı kalp krizi geçirmiş olmasından dolayı, ICD tedavisinin uygulanması doktorlar tarafından önerildi.

KALP PİLİYLE HAYATINA DEVAM EDECEK

Tedavi Eriksen tarafından kabul edildi ve oyuncu artık yaşamına kalp piliyle devam edecek.

ICD NEDİR?

ICD (İmplante edilebilen kardiyoverter-defibrilatör): Normal kalıcı kalp pillerinin özelliklerine ilave olarak hayati risk oluşturabilen ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan özel manevralar ve şok tedavisi verebilme özelliklerine sahip cihazlardır.

ICD cihaz büyüklükleri marka ve modele göre değişmekle birlikte yaklaşık 30-50 cc ve 60-90 gr arası değişmektedir.

Kalbin özellikle damar hastalıklarında ve kalp kası hastalıklarında kalpten anormal ritmler doğar. Bu ritmler çok hızlıdır ve düzeltilmediği takdirde ölümcül olabilir.

Hayatı tehdit eden bu ritimlere Ventriküler Taşikardi ve Ventriküler Fibrilasyon denilmektedir. Bu hızlı ritmler sırasında kalp kası kasılma ve gevşeme hareketini yapamaz.

Bu ritmler özellikle Ventriküler Fibrilasyon ancak elektrikli şokla düzeltilebilir. İşte ICD vefa defibrilatör denilen cihazlar bu nedenle kalbe yerleştirilmektedir. Generatörleri görevleri gereği biraz daha kompleksdir ve elektrodları özel olarak yapılmıştır.

Normal Pacemakerlere göre biraz daha büyük olan bu aletler de kalıcı pacemakerler gibi vücuda yerleştirilir. Bu aletler aynı zamanda pacemaker vazifesini de görmektedirler.

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