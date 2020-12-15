Erling Haaland, Altın Çocuk ödülünü kazandı

2020 yılının en iyileri ödüllerinde Norveçli yıldız Erling Haaland, yılın altın çocuğu (Golden Boy) ödülüne layık görüldü.

Ünlü İtalyan gazetesi Tuttosport, yılın en iyileri ödüllerini açıkladı.

Bayern Münih'ten Robert Lewandowski en iyi oyuncu ödülünü alırken Borussia Dortmund'un 2000 doğumlu yıldızı Erling Haaland ise yılın altın çocuğu (Golden Boy) ödülünü kazandı.

"GURURLUYUM"

Altın Çocuk ödülünü alan Erling Haaland, "Golden Boy 2020 ödülünü aldığım için gururluyum. Taraftarlara, takım arkadaşlarıma, aileme ve arkadaşlarıma çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Dortmund formasıyla 23 maça çıkan Haaland 23 gol atarken RB Salzburg formasıyla olan maçları da sayılırsa sezonu toplamda 44 golle tamamlamıştı.

Bu sezona da iyi başlayan Norveçli, 14 maçta 17 gol kaydetti.