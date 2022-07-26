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    Erling Haaland: Bayern Münih’e karşı galip gelmek iyi hissettirdi

    Manchester City’nin yeni transferi Erling Haaland, Bayern Münih karşısında kendi attığı gol ile 1-0 galip ayrılmıştı. Norveçli yıldız maçın ardından açıklamalarda bulundu.
    • 26.07.2022 - 17:12
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 17:46
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    Erling Haaland: Bayern Münih’e karşı galip gelmek iyi hissettirdi

    Yeni sezon öncesi hazırlıklarını ABD'de sürdüren Manchester City, Bayern Münih ile hazırlık maçında karşılaştı. 1-0’lık galibiyetin golünü atan Erling Haaland maç sonrası duyguları dile getirdi.

    Norveçli golcü, "Tahmin edeceğiniz üzere geçtiğimiz yıllarda birçok Manchester City maçı izledim ve geçen sezon santrforsuz oynadılar. Bu yüzden bazen biraz zorluk yaşıyorum. Grealish ile iyi bir uyumumuz oldu. O da ben de daha iyi olmalıyız." dedi.

    Uzun zaman sonra ilk galibiyeti

    Bayern Münih karşısında uzun zaman sonra ilk galibiyetini alan Haaland, bu konudaki mutluluğunu da ifade etti.

    Yıldız oyuncu, "Bayern Münih karşısında aldığım yedi maç üst üste mağlubiyetin ardından ilk galibiyet iyi hissettiriyor. Bu hafta oynayacağımız Liverpool maçı öncesi de iyi bir test oldu." yorumunu yaptı.

    Manchester City, 30 Temmuz 2022 saat 19.00’da Community Shield kupası için Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

    Erling Haaland: Bayern Münih’e karşı galip gelmek iyi hissettirdi #1


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