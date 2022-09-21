Erling Haaland: En sevdiğim yemek kebap

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, kulübün kendisiyle yaptığı röportajda “En sevdiğin yemek” sorusuna cevap verdi. Erling Haaland favorisinin kebap olduğunu söyledi.

Geçen sezon hangi takıma gideceği en çok merak edilen ismi Erling Haaland, yaz transfer döneminde Manchester City'e imza attı.

Borussia Dortmund'tan 60 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında ayrılan yıldız futbolcu, kulübünün kendisiyle yaptığı röportajda en sevdiği yemeği açıkladı.

Premier Lig devi Manchester City, Norveçli golcüsü Erling Haaland ile bir röportaj yaptı. Kulüp, Haaland'a en sevdiği yemeği sordu.

22 yaşındaki yıldız oyuncu ise cevabın kebap olduğunu söyledi. City, bu diyaloğu resmi sosyal medya hesabında, "Ekstra sos gerekmez" ifadesi ile paylaştı.

Adından söz ettiren star

Erling Haaland, son zamanlarda futbol dünyasının en fazla konuştuğu yıldız oldu. 60 milyon Euro'ya Borussia Dortmund'tan Manchester City'e transfer olan Haaland, Pep Guardiola'nın santrforsuz oyun sitilinde devrim yarattı.

Takıma geldiği günden beri Premier Lig rekorları kıran genç yıldız, City formasıyla çıktığı 10 maçta 14 gole imza attı.

Premier Lig'de gol kralı

Borussia Dortmund günlerinde performansıyla göz dolduran Erling Haaland, Manchester City'de bu grafiğini devam ettirdi. 22 yaşındaki Norveçli, dünya futbolunun en prestijli ligi Premier Lig'de 10 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu. Haaland, yalnızca 6 maçta 10 gole imza attı.

Geçtiğimiz gün Wolverhampton'a konuk olan Manchester City'de Erling Haaland yeni bir rekorun daha sahibi oldu. Maçın 16. dakikasında bulduğu golle takımını 2-0 öne geçiren Haaland, Premier Lig tarihinde ilk dört deplasman maçında da gol atan ilk futbolcu oldu.