Borussia Dortmund'un genç yeteneği Erling Haaland, ülkesi Norveç'te gittiği bir gece kulübünden yaka paça dışarı atıldı.

Borussia Dortmund'un, RB Salzburg'dan devre arasında transfer ettiği Erling Haaland, bu kez golleriyle değil özel hayatıyla gündeme geldi.

Bundesliga'nın sona ermesinin ardından ülkesi Norveç'e giden genç futbolcu, eğlenmek için bir gece kulübüne gitti.

19 yaşındaki oyuncu, içeride bilinmeyen bir nedenden ötürü çıkan tartışma sonucu yaka paça dışarı atıldı.

İşte o anlar:

Erling Haaland gece kulübünden atıldı - İZLE