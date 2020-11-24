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    Erling Haaland: Moukoko dünyanın en büyük yeteneği

    Dortmund'un yıldız futbolcusu Erling Haaland, geçtiğimiz günlerde Nuri Şahin'in rekorunu kırarak 'Bundesliga tarihinde maça çıkan en genç futbolcu' unvanını alan Moukoko'ya övgüler yağdırdı.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2020 - 17:16
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    Erling Haaland: Moukoko dünyanın en büyük yeteneği

    Dortmund'un golcü futbolcusu Erling Haaland, 16 yaşındaki takım arkadaşı Youssofa Moukoko'yu 'Dünyanın en büyük yeteneği' ilan etti.

    "ÖNÜNDE MUHTEŞEM BİR KARİYER VAR"

    Norveçli futbolcu, Borussia Dortmund'un Hertha Berlin'i 5-2 mağlup ettiği karşılaşmada oyuna girerek Bundesliga tarihinin en genç oyuncusu olan Moukoko'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

    Erling Haaland: Moukoko dünyanın en büyük yeteneği #1

    ESPN'e konuşan Haaland, "An itibarıyla dünyanın en büyük yeteneği Moukoko. Sadece 16 yaşında ve yaptıkları inanılmaz. Önünde muhteşem bir kariyer var." dedi. Dortmund Teknik Direktörü Favre ise 16 yaşındaki yıldız adayının gelecek maçlarda da süre alacağını açıkladı.

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