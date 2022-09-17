Erling Haaland, Premier Lig tarihine geçti

İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton - Manchester City maçında Manchester ekibinin golcüsü Erling Haaland, attığı gol ile lig tarihine geçmeyi başardı

Premier Lig'de geçtiğimiz hafta ligler Kraliçe 2. Elizabeth'in vefat etmesi üzerine ertelenmişti. Bu hafta ise lig kaldığı yerden devam etti.

Premier Lig'in 8. haftasında Wolverhampton sahasında Manchester City'yi konuk etti. Maça hızlı başlayan Guardiola'nın ekibi henüz 1. dakikada Kevin De Bruyne'nin asistinde Jack Graelish'in golüyle 1-0 öne geçti.

İlk 4 deplasman maçınıda boş geçmedi

Ardından sahneye Norveçli golcü Erling Haaland çıktı. 16. dakikada Jose Sa'yı geçen genç dünya yıldızı, Premier Lig tarihinde çıktığı ilk 4 deplasmandan maçında gol atan ilk futbolcu oldu.

Bir rekor daha kırılabilir

22 yaşındaki futbolcu ayrıca bu golle Premier Lig'de ilk 10 haftada en çok gol atan futbolcular arasına girdi (11). Listede Mick Quinn, Papiss Cisse ve Diego Costa'dan sonra 11 golle Erling Haaland geliyor. Haaland, bir gol daha atması durumunda tek başına bu rekoru egale edecek.