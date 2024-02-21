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Erling Haaland, Premier Lig tarihine geçti! Bu kez 21 takıma...

Erling Haaland, Premier Lig tarihine geçti! Bu kez 21 takıma... Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, İngiltere Premier Lig'deki Brentford maçıyla birlikte ligde rakip olduğu tüm takımlara karşı gol kaydetti. Haaland, bu süreçte 53 kez ağları havalandırdı.