Erling Haaland, Premier Lig tarihine geçti! Bu kez 21 takıma...

Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Manchester City, sahasında Brentford'u ikinci yarıda bulduğu golle mağlup etti.
Golsüz tamamlanan ilk yarının ardından ikinci devrede Erling Haaland'la üstünlüğü yakalayan Pep Guardiola'nın ekibi, maçı 1-0 kazanarak zirve arışında hata yapmadı.
Manchester City'ye galibiyeti getiren Erling Haaland, bu sezon 22 gole ulaştı.
Lig tarihine geçti
Manchester City'ye Borussia Dortmund'dan 2022'de transfer olan Erling Haaland, Brentford maçıyla birlikte ligde karşılaştığı tüm takımlara gol atmış oldu.
Bu süreçte Premier Lig'de 53 kez ağları havalandıran golcü oyuncu, en çok golü Manchester United ve Fulham'a attı.
Norveçli golcü, iki takıma karşı 5'er gol kaydetti. Wolverhampton, Nottingham Forest, Crystal Palace, West Ham United ve Everton'a karşı ise Haaland 4'er gol attı.
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