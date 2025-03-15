Erling Haaland, tarihe geçti! Manchester City, Brighton'la berabere kaldı

Haber Merkezi

İngiltere Premier Lig'in 29. hafta mücadelesinde Manchester City ile Brighton karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2'lik beraberlikle bitti.

4 GOL VAR KAZANAN YOK

Manchester City, 11. dakikada Erling Haaland'ın penaltıdan attığı golle maçta 1-0 öne geçti.

Brighton, 21. dakikada Pervis Estupinan'ın frikikten attığı gol sonrası durumu 1-1 yaptı.

Ev sahibi Manchester City, 39. dakikada Omar Marmoush ile 2-1 öne geçti ve soyunma odasına önde gitti.

Brighton, 48. dakikada Abdukodir Khusanov'un ters vuruşu sonrası durumu 2-2'ye getirdi.

Mücadelede ikinci yarı uzun bir süre olmasına rağmen başka gol olmadı.

ERLING HAALAND TARİHE GEÇTİ

Erling Haaland, Premier Lig'den 100'den az maçta forma giyip 100 gole katkı sağlayan ilk futbolcu oldu.

Erling Haaland, söz konusu periyotta 94 maçta 84 gol ve 16 asistlik istatistik yakaladı.

PEP GUARDIOLA DÖNEMİNDE İLK!

Manchester City, 2024-2025 sezonunda ligde yediği gol sayısını 40'a çıkararak, Pep Guardiola'nın Premier Lig kariyerindeki en yüksek rakama ulaştı.

FERDİ, KADRODA YOK

Brighton'da sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu maç kadrosunda yer almadı.

1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR

Ligde son dört haftada sadece bir kez kazanabilen Manchester City, puanını 48 yaptı.

Son dört lig maçını kazanan ama Manchester City deplasmanında takılan Brighton puanını 47'ye yükseltti.

Milli aranın ardından Manchester City, Leicester City'yi ağırlayacak. Brighton, Aston Villa'yı konuk edecek.