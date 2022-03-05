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    Erling Haaland yine sakatlandı

    Dortmund'un yıldızı Erling Haaland, geçirdiği sakatlık nedeniyle sahalardan 1 ay daha uzak kalacak.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2022 - 11:32
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    Erling Haaland yine sakatlandı

    Dortmund'un yıldız oyuncusu Erling Haaland'ın sakatlığının nüksettiği ve bir süre daha sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

    Ocak ayından bu yana sahalara dönemeyen Haaland'ın bir kez daha sakatlandığı belirtilerek yaklaşık 1 ay daha formasına kavuşamayacağı ifade edildi.

    Erling Haaland yine sakatlandı #1

    BARCELONA İLE GÖRÜŞÜYOR

    Bu sezon çıktığı 20 maçta 23 gol atan 21 yaşındaki oyuncunun Barcelona ile görüşme halinde olduğu yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

    Ayrıca Real Madrid, PSG, Manchester City gibi ekiplerin de Haaland'ın durumunu yakından takip ettiği biliniyor.


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