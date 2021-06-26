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Erling Haaland Yunanistan tatilinde para saçtı

Erling Haaland Yunanistan tatilinde para saçtı

Borussia Dortmund'un yıldız futbolcusu Erling Haaland, Yunanistan'da tatiline devam ediyor. Başarılı oyuncu restorana bir gecede 500 bin euro hesap ödeyerek gündem oldu.