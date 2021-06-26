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Erling Haaland Yunanistan tatilinde para saçtı
Borussia Dortmund'un yıldız futbolcusu Erling Haaland, Yunanistan'da tatiline devam ediyor. Başarılı oyuncu restorana bir gecede 500 bin euro hesap ödeyerek gündem oldu.
- Haber Merkezi
- 26.06.2021 - 16:12
- Güncelleme : 26.06.2021 - 16:28
Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland sezonun bitmesiyle soluğu Mykonos'ta aldı.
Norveçli golcü tatili sırasında dudak uçuklatan harcamasıyla dikkat çekti.
500 BİN EURO HESAP ÖDEDİ
Ülkesinin EURO 2020'ye katılamamasıyla sezonu erken bitiren Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland soluğu Mikonos'ta aldı. Avrupa'nın büyük takımlarını peşine takan Haaland, tatilde harcadığı parayla dudak uçuklattı.
Sportime'ın haberine göre 20 yaşındaki golcü, gittiği bir restorantta 500 bin euro hesap ödedi. Norveçli golcü bahşiş olarak ise 30 bin euro bıraktı.