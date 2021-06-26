Euro
10.4665
0.58%
Dolar
8.7643
0.64%
Altın
502.04
1%
Borsa
1.392
-1.34%
Bitcoin
277.793
-3.42%
EXEN Coin
27.55
-4.07%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C
    Erling Haaland Yunanistan tatilinde para saçtı

    Erling Haaland Yunanistan tatilinde para saçtı

    Borussia Dortmund'un yıldız futbolcusu Erling Haaland, Yunanistan'da tatiline devam ediyor. Başarılı oyuncu restorana bir gecede 500 bin euro hesap ödeyerek gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 26.06.2021 - 16:12
    • Güncelleme : 26.06.2021 - 16:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland sezonun bitmesiyle soluğu Mykonos'ta aldı.

    Norveçli golcü tatili sırasında dudak uçuklatan harcamasıyla dikkat çekti.

    Erling Haaland Yunanistan tatilinde para saçtı #1

    500 BİN EURO HESAP ÖDEDİ

    Ülkesinin EURO 2020'ye katılamamasıyla sezonu erken bitiren Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland soluğu Mikonos'ta aldı. Avrupa'nın büyük takımlarını peşine takan Haaland, tatilde harcadığı parayla dudak uçuklattı.

    Sportime'ın haberine göre 20 yaşındaki golcü, gittiği bir restorantta 500 bin euro hesap ödedi. Norveçli golcü bahşiş olarak ise 30 bin euro bıraktı.

    Erling Haaland Yunanistan tatilinde para saçtı #2

    Erling Haaland Yunanistan tatilinde para saçtı #3

    Erling Haaland Yunanistan tatilinde para saçtı #4

    Erling Haaland Yunanistan tatilinde para saçtı #5

    Erling Haaland Yunanistan tatilinde para saçtı #6

    Erling Haaland Yunanistan tatilinde para saçtı #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir