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    Erling Haaland'dan bir rekor daha

    Erling Haaland'dan bir rekor daha

    21 yaşında Avrupa futboluna damga vuran Erling Haaland, 53. maçında 53. golünü atarak kırılması güç bir rekora imza attı. Yıldız futbolcu kulüp tarihine de geçti.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2021 - 09:13
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 09:41
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    Bundesliga'nın 16. hafta maçında Borussia Dortmund, konuk ettiği Greuther Fürth'ü 3-0 mağlup etti.

    Sarı-siyahlılara 3 puanı getiren goller 33', 82' Erling Haaland ve 89. dakikada Donyell Malen'dan geldi.

    Ligdeki 11. galibiyetini elde eden Dortmund, lider Bayern Münih 6 puan gerisinde takibini sürdürdü. Alt sıraya demir atan Greuther Fürth ise 4 puanda kaldı.

    Erling Haaland dan bir rekor daha #1

    HAALAND'DAN REKOR ÜSTÜNE REKOR

    Norveçli yıldız, sakatlığının ardından sahalara iyi bir dönüş yaptı. Ligde oynadığı 10 maçta 13 gol kaydeden Haaland, 4 de asist yaptı.

    21 yaşındaki yıldız, Bundesliga tarihinde ilk 53 maçında 53 gol atan ilk oyuncu oldu.

    Haaland, ayrıca ligin bir takvim yılında 30 gol kaydeden ilk Borussia Dortmund oyuncusu olarak tarihe geçti.

    Erling Haaland dan bir rekor daha #2

    Erling Haaland dan bir rekor daha #3

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