Erling Haaland'dan büyük başarı! Attığı golle Premier Lig tarihine geçti İngiltere Premier Lig’in 13. hafta müsabakasında Manchester City, sahasında karşılaştığı Liverpool ile 1-1 berabere kaldı. Liverpool filelerini havalandıran Erling Haaland, Premier Lig’de 50 gole en erken ulaşan oyuncu oldu.

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İngiltere Premier Lig, milli ara dönüşünde dev bir maça sahne oldu.

Şampiyonluğun en büyük iki adayı Manchester City ve Liverpool, ligin 13. haftasında karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1’lik skor ile sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Manchester City, 29 puanla lider durumda bulunurken Liverpool ise 28 puan ile ikinci sırada yer aldı.

50 gole en erken ulaşan isim oldu

Bu maçta ise Norveçli golcü Erling Haaland, tarihe geçmeyi başardı.

27. dakikada Nathan Ake'den aldığı pası net bir vuruşla gole çeviren Haaland takımını 1-0 öne geçirirken bu gol yeni bir rekoru beraberinde getirdi.

Premier Lig'de çıktığı 48 maçta 50 gole imza atan Haaland lig tarihinde bu gol sayısına en erken ulaşan futbolcu oldu.

Haaland'dan önceki rekor 50 gole 68 maçta ulaşan Manchester United efsanesi Andrew Cole'a aitti.