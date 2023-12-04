Erling Haaland'dan 'çığlık' paylaşımına yanıt! Erling Haaland, Tottenham maçının son dakikasında yaptığı itiraz sonrasında sosyal medyada gündem oldu. Norveçli isim, bir sayfanın paylaşımına ise esprili bir yanıt verdi.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile Ange Postecoglou'nun yönetimindeki Tottenham karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3 beraberlik ile sona ererken ev sahibi Manchester City'nin gollerini 9. dakikada Heung-Min Son kendi kalesine, 31. dakikada Phil Foden ve 81. dakikada Jack Grealish kaydetti.

Konuk ekip Tottenham'ın gollerini ise 6. dakikada Heung-Min Son, 69. dakikada Giovani Lo Celso ve 90. dakikada Dejan Kulusevski kaydetti.

Oyuncular karar sonrası çılgına döndü

Bu maça ise hakemin son dakikada verdiği karar damgasını vurmuştu.

Simon Hooper, 3-3 devam eden maçın son anlarında Jack Grealish, kaleciyle karşı karşıya kalacağı sırada daha önceki pozisyonda Erling Haaland'a yapılan faul nedeniyle oyunu durdurmuş ve avantaj oynatmamıştı.

Maç 3-3 sona ererken, Manchester Cityli futbolcular ve Haaland, son anlardaki bu karar nedeniyle Hooper'a büyük tepki göstermişti.

"Bugün yüzümü güldüren tek şey"

Yaşananların ardından ise yıldız futbolcu Erling Haaland, kendisine yapılan benzetmenin ardından verdiği cevapla sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Sosyal medyada bir sayfa, Tottenham maçında hakem Simon Hooper'e itiraz ettiği anlar gündeme oturan Erling Haaland için Edvard Munch'un Çığlık tablosu benzetmesi yaptı.

Haaland, bu benzetme için, "Bugün yüzümü güldüren tek şey" cevabını verdi. Norveçli forvetin bu yanıtı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.