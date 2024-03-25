Erling Haaland'dan çılgın öneri! "Kural değişmeli" Manchester City'nin süper yıldızı Erling Haaland, FIFA'ya seslenerek kale çizgisi teknolojisinin taç atışlarında da kullanılması gerektiğini söyledi.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışı veren Devler Ligi'nin çeyrek finalinde de Real Madrid'le eşleşen Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'nin yıldız futbolcusu Erling Haaland'dan çılgın bir öneri geldi.

Norveçli golcü, futbolda kendisini en çok rahatsız eden durumun taç atışlarındaki ihlaller olduğunu söylerken, kale çizgisi teknolojisinin taç atışların da kullanılması gerektiğini belirtti.

"Kuralları bile bilmiyorum ve eğer atış yapacaksam muhtemelen yanlış yapacağım"

Manchester City kulübünün podcast yayınında konuşan 23 yaşındaki isim, haksızlığın önüne geçmek adına daha net kuralların gelmesini belirtirken şu sözleri sarf etti:

Taçı nasıl attığın fark etmez. Sadece topun üzerinde iki elinizin olduğundan emin olun. Kuralları bile bilmiyorum ve eğer atış yapacaksam muhtemelen yanlış yapacağım. Ayrıca taç atışlarında ne kadar uzağa adımlayabileceğinizin ve ne kadar süre gidebileceğinizin bir sınırı olmalı. Gelecekte de böyle olacağını düşünüyorum.

Bu sezon 29 gol attı

180 milyon euro piyasa değerine sahip yıldız isim, bu sezon Manchester City formasıyla 34 resmi karşılaşmaya çıktı. Haaland, bu maçlarda 29 gol ve 6 asistle mücadele etti.