Erling Haaland'dan klas vole golü

Borussia Dortmund'un 20 yaşındaki golcüsü Erling Haaland, Schalke 04 ağlarını harika bir vole golüyle sarsarak izleyenlere unutulmaz bir an yaşattı.

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Schalke 04’ü 4-0 yendi.

Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 22. haftasında Veltins Arena’da ligde son sırada yer alan Schalke 04’e konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 42. dakikada Jadon Sancho ve 45. dakikada Erling Haaland’ın golleriyle Borussia Dortmund’un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Borussia Dortmund, 60. dakikada Raphael Guerreiro ve 79. dakikada Haaland ile iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Sarı-siyahlılar bu galibiyetle puanını 36’ya çıkardı ve 6. sırada yer aldı. Schalke 04 ise 9 puanla 18. sırada bulunuyor.

HAALAND BU KEZ DE VOLEYLE ATTI

Öte yandan Dortmund'un Norveçli futbolcusu Erling Haaland da mükemmel ötesi performansıyla Bundesliga'ya damga vurmaya devam ediyor. Schalke ağlarına 2 gol kaydeden genç golcü takımının 2. kendisinin ilk golünü voleyle atarak seviiyeye bambaşka bir yere taşıdı.

Norveçli ismin vole golü sosyal medyanın da gündemine oturdu.

(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır)