Erling Haaland'ın menajerinden astronomik tahmin

Manchester City'nin golcüsü Erling Haaaland'ın menajerinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Menajer Rafaela Pimenta, "Haaland, bonservisine 1 milyar sterlin verilen ilk oyuncu olabilir." dedi.

Borussia Dortmund'dan sezon başında Manchester City'ye transfer olan Erling Haaland, İngiliz temsilcisiyle 20 gol attı. Bu istatistiğiyle de 22 yaşındaki futbolcu dünya futbolunun en iyi ve en popüler isimlerinden biri oldu.

Oyuncunun menajeri Rafaela Pimenta, Sky Sport İtalya'ya verdiği röportajda Haaland'ın 1 milyar sterlin bonservise ödenen ilk oyuncu olacağını iddia etti.

"Haaland için 1 milyar sterlin ödenecek"

Röportajda tereddüt etmeden gelecekteki bonservisi için "1 milyar sterlin" diyen Pimenta, "Futbol, imaj, sponsorluk değerlerini düşündüğünüzde bu rakam kesinlikle olacak" dedi.

"Erling'in bu rakama ulaşacak ilk oyuncu olacağını düşünüyorum"

Erling Haaland ile Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe'nin karşılaştırılmasının normal olduğu değerlendirmesini yapan Pimenta, "Erling'in bu rakama ulaşacak ilk oyuncu olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Bugün bunu konuşmak isterlerse, mutlu oluruz"

City'deki başarılı başlangıcının ardından oyuncuyla Manchester City'nin yeni bir sözleşme yapıp yapmayacağı konusunda ise Rafaela Pimenta, "Öyle umuyorum. Bugün bunu konuşmak isterlerse, mutlu oluruz. Neden olmasın ki?" diye konuştu.

200 milyon euro karşılığında serbest kalabileceği iddia edilmişti

Manchester City'ye 5 yıllık imza atan Haaland'ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesinin 2024'te aktif hale geleceği ve rakamın da 200 milyon euro olacağı haberleri İngiliz basınında çıkmıştı.