Erling Haaland'ın sıçraması olay oldu! Uçuyor...

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Manchester City konuk olduğu Kopenhag'ı 3-1 mağlup etti.
İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Kevin De Bruyne, 45+1. dakikada Bernardo Silva ve 90+2. dakikada Phil Foden, Kopenhag'ın golünü 34. dakikada Magnus Mattsson kaydetti.
"Haaland uçuyor"
Öte yandan Norveçli futbolcu Erling Haaland'ın, bir pozisyonda yerden oldukça yükseğe yükselmesi takdir topladı.
Sosyal medyaya damga vuran fotoğrafa yorum yağdıran kullanıcılar, "Haaland uçuyor." dedi.
23 yaşındaki futbolcu, 26 maçta oynayıp 21 gol 6 asist yaptı.
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