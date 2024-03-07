Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City, Huddersfield Town'ı tek golle geçti

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İngiltere Championship'in 36. haftasında Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City, Huddersfield Town'ı ağırladı.
Ev sahibi takım mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Cardiff'e galibiyeti getiren golü 30. dakikada Famara Diedhiou kaydetti.
Üst üste 3. galibiyet
Üst üste 3. galibiyetini alan ve puanını 50'ye yükselten Cardiff City ligdeki bir sonraki maçında Ipswich Town'ı konuk edecek.
38 puanda kalan Huddersfield Town ise West Bromwich Albion'ı ağırlayacak.
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