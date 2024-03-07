Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City, Huddersfield Town'ı tek golle geçti Cardiff City, Championship'in 36. haftasında konuk ettiği Huddersfield Town'ı 1-0 mağlup etti.

ensonhaber.com

İngiltere Championship'in 36. haftasında Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City, Huddersfield Town'ı ağırladı.

Ev sahibi takım mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Cardiff'e galibiyeti getiren golü 30. dakikada Famara Diedhiou kaydetti.

Üst üste 3. galibiyet

Üst üste 3. galibiyetini alan ve puanını 50'ye yükselten Cardiff City ligdeki bir sonraki maçında Ipswich Town'ı konuk edecek.

38 puanda kalan Huddersfield Town ise West Bromwich Albion'ı ağırlayacak.