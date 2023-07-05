Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff, Sivasspor'dan Goutas'ı transfer etti Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Cardiff City, Sivasspor'dan ayrılan Dimitrios Goutas'ı renklerine bağladı.

İngiltere 2'nci Lig (Championship) ekiplerinden Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Cardiff City, Demir Grup Sivasspor'dan ayrılan Dimitrios Goutas'ı kadrosuna kattı.

Cardiff City kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada Yunan savunma oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Transferinin ardından açıklamalarda bulunan Goutas, "Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Hedeflerimize ulaşmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım." şeklinde konuştu.

"Oyun tarzımıza çok faydalı olacak"

Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut ise Goutas'ın çok tecrübeli bir futbolcu olduğunu aktararak, "Olympiakos ve Yunanistan A Milli Takımı'nda oynadı ve Sivasspor ile Türkiye'de iki iyi sezon geçirdi. Oyun tarzımıza çok faydalı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.