Erol Bulut'un ekibi Cardiff, Burnley'e farklı yenildi

Haber Merkezi
İngiltere Championship 2. hafta maçında Burnley ile Erol Bulut yönetimindeki Cardiff karşı karşıya geldi.
Turf Moor Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Burnley 5-0'lık skorla kazandı.
BURNLEY, 5 GOLLE KAZANDI
Burnley'e galibiyeti getiren golleri; 9. dakikada Ethan Horvath (K.K), 31. dakikada Luca Koleosho ve 51. dakikada Josh Brownhill, 88. dakikada Zeki Amdouini ve 90+2'de Johann Gudmoundsson kaydetti.
CARDIFF, PUANLA TANIŞAMADI
Bu sonuçla birlikte Burnley, puanını 6 yaptı. Erol Bulut'un ekibi Cardiff ise ikinci hafta sonunda puansız kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Burnley, Sunderland deplasmanına gidecek. Cardiff, Swensea City'e konuk olacak.
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