Erol Bulut'un ekibi Cardiff, Burnley'e farklı yenildi Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff, İngiltere Championship'in ikinci haftasında deplasmanda Burnley'e 5-0'lık skorla mağlup oldu.

Haber Merkezi

İngiltere Championship 2. hafta maçında Burnley ile Erol Bulut yönetimindeki Cardiff karşı karşıya geldi.

Turf Moor Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Burnley 5-0'lık skorla kazandı.

BURNLEY, 5 GOLLE KAZANDI

Burnley'e galibiyeti getiren golleri; 9. dakikada Ethan Horvath (K.K), 31. dakikada Luca Koleosho ve 51. dakikada Josh Brownhill, 88. dakikada Zeki Amdouini ve 90+2'de Johann Gudmoundsson kaydetti.

CARDIFF, PUANLA TANIŞAMADI

Bu sonuçla birlikte Burnley, puanını 6 yaptı. Erol Bulut'un ekibi Cardiff ise ikinci hafta sonunda puansız kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Burnley, Sunderland deplasmanına gidecek. Cardiff, Swensea City'e konuk olacak.