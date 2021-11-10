Eşcinsel futbolcudan Katar tepkisi: Oraya gitmeye korkuyorum

Avustralya Ligi takımlarından Adelaide United'ın futbolcusu Joshua Cavallo, Dünya Kupası için konuştu.

Avustralya Ligi takımlarından Adelaide United'ın sol bek oyuncusu Joshua Cavallo, Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası için açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde eşcinsel olduğunu açıklayan 21 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'nın Katar'da yapılacak olmasından dolayı ürktüğünü dile getirdi.





"ÖLÜM CEZASI VAR DİYE BİR ŞEY OKUDUM"

Katar'a gitmekten korktuğunu söyleyen Cavallo, "Katar'da eşcinseller için ölüm cezası var diye bir şey okudum. Bu yüzden çok korkuyorum ve Katar'a gitmek istemiyorum. Bu durum da beni üzüyor." dedi.





"TURNUVA NEDEN KATAR'DA?"

Dünya Kupası'nın Katar'da yapılmasını sorgulayan sol bek, "Sonuçta Dünya Kupası, Katar'da oynanacak ve ülkesi için oynamak, bir profesyonel futbolcu için en büyük başarılardan biridir. Turnuvanın eşcinsellere destek vermeyen ve insan hayatını tehdit eden bir ülkede yapılması ürkütücü." ifadelerini kullandı.

KATAR'DA EŞCİNSELLİK YASAK MI?

Katar'da yargıçlığın ana kaynağı Şeriattır. Katar'da eşcinsellik yasaktır. 1971'e dayanan Ceza Kanunu'nun 201. maddesine göre "livata" (cinsiyete bağlı olmadan), en fazla beş senelik hapis cezası ile cezalandırılır.

Katar vatandaşı olmayanların bu yasa tahtında cezalandırılmaları ile ilgili tanınmış durumlar vardır. Örneğin 1996'da bir ABD vatandaşı bir altı aylık hapis cezası ve 90 kırbaça uğramıştı.





BLATTER'İN SÖZLERİ

Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası ev sahipliğini kazanmasının ardından dönemin FIFA Başkanı Joseph Blatter, "Eşcinseller Katar'dan bu kadar çekiniyorsa Dünya Kupası boyunca cinsel faaliyette bulunmazlar. Böylece sorun da ortadan kalkar." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerinden dolayı çok sert eleştirilere tabi olduktan sonra Blatter, açıklama için özür dilemişti.

