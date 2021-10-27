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    Eşini döven Lucas Hernandez'in hapis cezası askıya alındı

    İspanya'nın başkenti Madrid'deki ceza mahkemesi, Almanya'nın Bayern Münih takımında forma giyen Fransız futbolcu Lucas Hernandez'in hapis cezasını askıya aldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2021 - 12:52
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 13:02
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    Eşini döven Lucas Hernandez'in hapis cezası askıya alındı

    İspanya'da Madrid İl Mahkemesi, kadına şiddet suçundan hakkında 6 ay hapis kararı verilen Almanya'nın Bayern Münih takımında forma giyen Fransız futbolcu Lucas Hernandez'in cezasının yürürlüğe girmesini askıya aldı.

    Hernandez'in itirazını, "ailevi ve sosyal nedenlerden dolayı" kabul ettiğini açıklayan mahkeme, futbolcuya 96 bin euro para cezası vererek, hapis cezasının yürürlüğe girmemesi için 4 yıl boyunca suç işlememe şartı koydu. Fransız futbolcunun 4 yıl içinde bir suça karışması halinde, 6 aylık hapis cezasının yürürlüğe gireceği kaydedildi.

    Eşini döven Lucas Hernandez in hapis cezası askıya alındı #1

    EŞİNE ŞİDDET UYGULAMIŞTI

    Atletico Madrid'de oynadığı dönemde, 3 Şubat 2017'de, o dönem eşi olan Amelia de la Osa Lorente ile sokakta kavga etmesi sonrasında "toplum içinde aile içi şiddet" suçlamasıyla Madrid'deki bir mahkeme tarafından ceza alan Hernandez, 18 Ekim'de mahkemeye gelerek ifade vermiş ve cezasının askıya alınmasını talep etmişti.

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