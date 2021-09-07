Esir alındığı iddia edilen Keita için Liverpool'dan açıklama

Gine'deki askeri darbe İngiliz futbolunu da vurdu. Liverpool Kulübü, Gineli oyuncusu Naby Keita'yı İngiltere'ye getirebilmek için çalışıyor.

Naby Keita'nın darbe sırasında esir tutulduğu iddia edilmişti. Liverpool kulübü bir açıklama paylaştı ve Keita ile iletişim halinde olduklarını söyledi.

"KEITA'YI GETİREBİLMEK İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ"

Açıklamada, "Milli takım yetkilileri aracılığıyla kendisiyle temas halindeyiz. Güvende olduğunu biliyoruz. Keita'yı Liverpool'a getirebilmek için görüşmelerimiz sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Darbe, Gine'nin Fas'ı ağırlayacağı maçtan önce gerçekleşti. Stat çevresinde silah seslerinin yükselmesi üzerine karşılaşma oynanamadı.

Paris Saint-Germain'in Faslı futbolcusu Achraf Hakimi de sosyal medya hesabından, "Çok gergin bir gündü ama güvendeyiz." mesajını paylaştı.



