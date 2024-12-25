Eski Beşiktaşlı Dele Alli, Como ile deneme idmanlarına çıkacak

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2018 yılında İngiliz ekibi Tottenham formasıyla 100 milyon euro piyasa değerine ulaşan ve dünya çapında bir üne kavuşan Dele Alli'nin düşüşü devam ediyor.

25 Ağustos 2022 tarihinde Beşiktaş'ın Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak beklediği katkıyı bir türlü alamadığı Alli, Süper Lig'in ardından Premier Lig'de de tutunamadı.

COMO İLE DENEME İDMANLARINA ÇIKACAK

Everton'un sezon başında yollarını ayırdığı 28 yaşındaki futbolcu kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Kulüpsüz olan Dele Alli, İtalya Serie A'da küme düşmeme mücadelesi veren Como ile antrenmanlara çıkacak.

Como teknik ekibi antrenmanlardaki performansı sonrası Dele Alli ile ilgili transfer kararını verecek.

PİYASA DEĞERİ 3.5 MİLYON EURO

Ofansif orta saha bölgesinde görev alan Alli, kariyeri boyunca 385 maça çıktı. İngiliz oyuncu, bu karşılaşmalarda 94 gol ve 73 asistle mücadele etti.

3.5 milyon euro piyasa değerine sahip olan yıldız isim, Beşiktaş kariyerinde ise 15 maça çıkıp 3 kez ağları sarstı.