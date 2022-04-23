Eski Beşiktaşlı John Carew, hapse girme riskiyle karşı karşıya

Beşiktaş'ın eski santraforlarından John Carew, vergi kaçakçılığı suçlamasıyla ülkesinde yargılanacak.

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Norveç asıllı emekli santrafor John Carew, ülkesinin merkezi ekonomik suç birimi tarafından kasıtlı olarak vergi kaçırmakla suçlanıyor.

The Sun'da yer alan haberde, Carew'in ağustos ayında bu suçlamayla ilgili hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

Carew'in 2014-2019 yılları arasında 1.5 milyon sterlin gelir beyan etmemekle de suçlandığı kaydedildi.

Suçlu bulunursa hapis cezası alacak

Haberde başsavcı Marianne Bender'in açıklamalarına yer verilirken Carew'in suçlu bulunması halinde altı yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.

Bender açıklamasında, "Bu çok ciddi bir dava çünkü uzun yıllar boyunca vergi kaçırmakla suçlanıyor." ifadelerini kullandı.

"Bu durumu bir an önce düzeltmek istiyor"

Carew'in avukatı Berit Reiss-Andersen ise müvekkilinin aldığı bir tavsiye sonrasında bu durumun yaşandığını belirterek, "John, yanlışlıkla kendisini Birleşik Krallık'ta vergi mükellefi sandı. Bu durumu bir an önce düzeltmek istiyor." açıklamasında bulundu.



2004-2005 sezonunda Beşiktaş forması giyen John Carew, siyah-beyazlı formayla 27 maçta 14 gol ve 3 asist kaydetmişti.