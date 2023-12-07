Eski Beşiktaşlı Kevin N'Koudou, golleriyle Suudi Arabistan'ı sallıyor! Sezon başında Beşiktaş'tan Suudi Arabistan ekibi Damac FC'ye transfer olan Kevin N'Koudou, takımının Al Ittihad'ı 3-1 yendiği maçta attığı iki golle yıldızlaştı.

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Suudi Arabistan Pro Lig'in 16. hafta mücadelesinde Cosmin Contra'nın ekibi Damac FC ile Marcelo Gallardo yönetimindeki Al Ittihad karşı karşıya geldi.

Damac Club Stadı'nda oynanan müsabaka 4 gole sahne olurken kazanan 3-1'lik skorla Damac FC oldu.

Ev sahibine üç puanı getiren goller ise 12 ve 45+7. dakikalarda Kevin N'Koudou ile 46. dakikada Marcelo Grohe'den (KK) geldi.

Konuk takım Al Ittihad'ın tek golünü ise 45+3. dakikada penaltıdan Abderrazzaq Hamdallah kaydetti.

14 maçta 13 gol kaydetti

Bu maçta ise kaydettiği iki golle karşılaşmaya damga vuran Kevin N'Koudou istatistikleriyle dikkatleri çekti.

Sezon başında Beşiktaş'tan transfer olduğu Damac'ta 14 lig maçında görev yapan N'Koudou 13 gole imza atarken 4 de asist yaptı.

Gol krallığında Ronaldo'nun arkasında

Takımının açık ara en skorer oyuncusu konumundaki N'Koudou gol krallığı yarışında Aleksandar Mitrovic ile birlikte ikinciliği paylaşıyor. Gol krallığının zirvesindeki isimse 15 gollü Cristiano Ronaldo.

Aynı ligde Karim Benzema, Malcom ve Bernard Mensah'ın 9'ar golü bulunurken Anderson Talisca, Odion Ighalo ve Firas Albirakan ise 8'er gole sahip.

Beşiktaş'ta 108 maçta 21 gol attı

2019-2023 yılları arasında Beşiktaş forması giyen ve sık sık sakatlık geçiren 28 yaşındaki isim siyah-beyazlı formayla 108 maça çıkmıştı.

Fransız isim, bu maçlarda 21 gol ve 9 asist ile mücadele etmişti.