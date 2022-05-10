Haberler

Dünyadan futbol Haberleri

Eski Beşiktaşlı Marcelo, Lyon'dan osurduğu için kovuldu

Eski Beşiktaşlı Marcelo, Lyon'dan osurduğu için kovuldu

Beşiktaş'ın eski stoperi Marcelo Guedes'in Lyon'dan ayrılma sebebinin uyarılara rağmen devamlı olarak soyunma odasında gaz çıkarması olduğu öğrenildi.