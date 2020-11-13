Eski Bursasporlu Bakambu Çin'de gol kralı oldu

Bir dönem Bursaspor'da forma giyen Cedric Bakambu, 19 maçta 14 kez rakip fileleri havalandırarak gol kralı oldu.

Cedric Bakambu, Çin Süper Lig'ini sallamaya devam ediyor.

Villareal'den 40 milyon euroya Beijing Guoan'a transfer olan eski Bursasporlu Cedric Bakambu, sezonu 14 golle tamamladı.

3 SEZONDA 49 GOL ATTI

Gol kralı olan Demokratik Kongolu futbolcu, üç sezonda toplam 49 gole imza atmış oldu.

2014-15 sezonunda Bursaspor ile başarılı bir performansa gösteren ve resmi maçlarda 20 gol atan Bakambu, daha sonra 7.5 milyon euroya Villarreal'e transfer olmuştu.