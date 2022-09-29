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    Eski Everton oyuncusu Diniyar Bilyaletdinov, Rus ordusuna alındı

    Everton'ın eski futbolcularından Diniyar Bilyaletdinov, kısmi seferberlik kapsamında Rus ordusuna alındı.
    • 29.09.2022 - 15:00
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    Eski Everton oyuncusu Diniyar Bilyaletdinov, Rus ordusuna alındı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilanının ardından ülkenin eski bir futbol yıldızı da orduya alındı.

    2009-2012 yılları arasında Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen Diniyar Bilyaletdinov'un orduya alındığını babası teknik direktör Rinat Bilyaletdinov duyurdu.

    "Aradan çok uzun bir zaman geçti"

    Rusya'da yayın yapan Sports'a konuşan baba Bilyaletdinov, "Diniyar celp aldı. Duyguları ifade etmek çok zor. 19 yıl önce askerlik yaptı ama tamamen spor ile geçirdi. Aradan çok uzun bir zaman geçti." ifadelerini kullandı.

    Eski Everton oyuncusu Diniyar Bilyaletdinov, Rus ordusuna alındı #1

    "Burada bir tutarsızlık var"

    Diniyar'ın orduya alınmasını tutarsız olarak değerlendiren Rinat Bilyaletdinov, "Yasa 35 yaşına kadar olan kişileri kapsıyor, Diniyar 37 yaşında. Burada bir tutarsızlık var. Genel bir seferberlik olsaydı herhangi bir sorun yoktu. Ancak şu an her şey yasaya uygun olmalı" dedi.

    65 yaşındaki Rinat Bilyaletdinov kariyeri boyunca Lokomotiv Moskova ve Rubin Kazan gibi takımlarda da görev yapmıştı.

    EURO 2008 performansıyla Everton'a transfer oldu

    Tatar asıllı bir ailenin çocuğu olan Diniyar Bilyaletdinov profesyonel futbola Lokomotiv Moskova'da başladı. Burada geçirdiği beş yılın ardından Everton, 2009 yazında 10 milyon euro'luk bonservis bedeliyle oyuncuyu kadrosuna kattı.

    EURO 2008'de yarı final oynayan Rusya'nın o dönem gözde isimlerinden olan Diniyar bu performansıyla Premier Lig'e adımını atmıştı.

    Eski Everton oyuncusu Diniyar Bilyaletdinov, Rus ordusuna alındı #2

    Milli formayı 46 kez giydi

    2012'de Spartak Moskova'ya transfer olan futbolcu daha sonra Anzhi, Torpedo Moskova ve Rubin Kazan formaları da giydi. Futbolu 2019 yılında bırakan Bilyaletdinov son olarak Litvanya ekiplerinden Riteriai için ter döktü.

    46 kez giydiği milli forma altında 6 gol kaydeden Diniyar Bilyaletdinov'un Timur adında bir oğlu var.

    Eski Everton oyuncusu Diniyar Bilyaletdinov, Rus ordusuna alındı #3


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