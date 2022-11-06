Eski Fenerbahçeli Diego Ribas emekli oluyor

Eski Fenerbahçeli Diego Ribas emekli oluyor

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı futbolcu Diego Ribas, 13 Kasım'da oynanacak olan Avai maçının ardından Flamengo forması altında emekli olacağını duyurdu.

Brezilyalı futbolcu Diego Ribas, kariyerine nokta koyacağı tarihi açıkladı.

Flamengo forması giyen 37 yaşındaki orta saha oyuncusu ligde 13 Kasım'da oynayacakları Avai SC maçı sonrası kariyerine nokta koyacağını açıkladı.

2 sezon Fenerbahçe forması giymişti

2 sezon Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla mücadele eden Brezilyalı oyuncu Diego Ribas, Alex de Souza'nın boşluğunu doldurmak için Atletico Madrid'den transfer edilmişti.

Diego, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında 75 maça çıkarak 8 gol ve 6 asistlik bir performans gösterdi.

Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giydi

Diego, kariyeri boyunca Porto, Juventus ve Atletico Madrid gibi Avrupa'nın dev takımlarında forma giydi.

Birçok takımda önemli başarılar kazanan Diego, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası gibi önemli kupaları kazanmayı başardı.

Flamengo formasıyla emekli olacak

2016 yılında Flamengo'ya transfer olan Diego, o tarihten bu yana aynı takımda forma giyiyor.