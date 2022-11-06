Petrol
98.75
4.31%
Euro
18.4913
1.73%
Dolar
18.5663
-0.26%
Altın
1.004
2.95%
Borsa
4217
2.72%
Bitcoin
397.103
0.16%
BTXN Coin
10.46
-1.13%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C
    Eski Fenerbahçeli Diego Ribas emekli oluyor

    Eski Fenerbahçeli Diego Ribas emekli oluyor

    Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı futbolcu Diego Ribas, 13 Kasım'da oynanacak olan Avai maçının ardından Flamengo forması altında emekli olacağını duyurdu.
    • 06.11.2022 - 18:21
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 19:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Brezilyalı futbolcu Diego Ribas, kariyerine nokta koyacağı tarihi açıkladı.

    Flamengo forması giyen 37 yaşındaki orta saha oyuncusu ligde 13 Kasım'da oynayacakları Avai SC maçı sonrası kariyerine nokta koyacağını açıkladı.

    2 sezon Fenerbahçe forması giymişti

    2 sezon Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla mücadele eden Brezilyalı oyuncu Diego Ribas, Alex de Souza'nın boşluğunu doldurmak için Atletico Madrid'den transfer edilmişti.

    Diego, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında 75 maça çıkarak 8 gol ve 6 asistlik bir performans gösterdi.

    Eski Fenerbahçeli Diego Ribas emekli oluyor #1

    Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giydi

    Diego, kariyeri boyunca Porto, Juventus ve Atletico Madrid gibi Avrupa'nın dev takımlarında forma giydi.

    Birçok takımda önemli başarılar kazanan Diego, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası gibi önemli kupaları kazanmayı başardı.

    Eski Fenerbahçeli Diego Ribas emekli oluyor #2

    Flamengo formasıyla emekli olacak

    2016 yılında Flamengo'ya transfer olan Diego, o tarihten bu yana aynı takımda forma giyiyor.

    Eski Fenerbahçeli Diego Ribas emekli oluyor #3


    TOKİ KURA ÇEKİMİ 2022: TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?
    Gündem

    TOKİ KURA ÇEKİMİ 2022: TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

    Şehit Lokman Akçağlayan'a veda
    Gündem

    Şehit Lokman Akçağlayan'a veda

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    Advertorial

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Görüş Bildir